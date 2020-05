David di Donatello 2020: i cortometraggi finalisti disponibili su RaiPlay (Di giovedì 7 maggio 2020) In attesa della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020 su Rai Play e su Rai Cinema Channel sono disponibili gratuitamente i 5 cortometraggi finalisti. Rai Cinema, da sempre impegnata a sostenere il cinema dei giovani autori, ha acquisito i diritti dei 5 cortometraggi finalisti del Premio David di Donatello 2020 - tra cui il vincitore Inverno diretto da Giulio Mastromauro - per distribuirli, a partire da oggi su RaiPlay e su Rai Cinema Channel. Inoltre, in attesa della cerimonia di premiazione del David di Donatello 2020, Rai Cinema Channel lancia #AdottaUnCorto, un'iniziativa tesa a dare ulteriore visibilità ai cortometraggi distribuiti sulla piattaforma. Volti noti del cinema e dello spettacolo diventeranno ambassador dei colleghi più giovani per un progetto di #SolidarietàArtistica, realizzando un piccolo video ... Leggi su movieplayer ELENA SOFIA RICCI/ "Ho perdonato mio padre - che emozione ai David di Donatello!"

I candidati ai David di Donatello 2020 sono il sud e gli eroi maschili

