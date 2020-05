Coronavirus, il test della saliva che si fa in 6 minuti (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus, il test in 6 minuti In attesa del farmaco decisivo che curi il Coronavirus e, soprattutto, del vaccino che possa prevenire l’insorgere della malattia, la soluzione per rendere più sicura la Fase due e le fasi successive di convivenza con il virus, potrebbe essere quella di un test rapido, più rapido anche del sierologico, che permetta di individuare con facilità chi è positivo e chi è negativo scattando la fotografia del momento. Una sperimentazione arriva dall’Università dell’Insubria, a Varese, dove un team di ricercatori ha realizzato un test salivare che consente, in un tempo che va dai 3 ai 6 minuti, di capire se una persona ha contratto il Covid-19. Mauro Fasano, professore di Biochimica e referente per l’innovazione dell’università ne ha parlato al Messaggero. “Un’azienda di ... Leggi su tpi Testato in Italia il primo vaccino che uccide il Coronavirus in cellule umane

Coronavirus - passi avanti : vaccino funziona sui macachi. I risultati dei test voluti dagli scienziati

