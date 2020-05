Condominio | flash mob e rumori molesti ai tempi del Coronavirus

Leggi su studiocataldi

(Di giovedì 7 maggio 2020) di Lucia Izzo - Una delle immagini più simboliche e rappresentative della quarantena in Italia è quella di intere famiglie assiepate sui balconi delle loro case, impegnate in canti, musica,mob, conversazioni a distanza, applausi e omaggi di vario genere prestati senza spostarsi dalle proprie abitazioni, come prescritto dalla legge.e vita inImmissioni sonore intollerabiliDisturbo della quiete pubblicae vita inTorna suUna vera e propria cartolina dell'Italia che resiste e che non si è piegata alle difficoltà che la diffusione del COVID-19 lungo tutta la penisola ha determinato per molti cittadini. Questa situazione ha, però, anche un risvolto meno positivo. In molti si sono sentiti legittimati ad "esasperare" un momento d'unione, a urla...