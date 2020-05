Call of the Sea, l'avventura ispirata ai racconti di Lovecraft, è in arrivo su Xbox Series X, Xbox One e PC (Di giovedì 7 maggio 2020) Attraverso Inside Xbox, lo studio di giochi indie Out of the Blue ha rivelato il loro prossimo progetto: un puzzle adventure intitolato Call of the Sea. Ambientato negli anni '30 nelle zone isolate del Pacifico meridionale, Call of the Sea vi vede interpretare Norah, una donna che ha attraversato l'oceano in una disperata ricerca di suo marito e della sua spedizione scomparsa.Dopo essere atterrata su uno strano paradiso insulare senza nome, la ricerca di Norah vi condurrà alla scoperta di resti di una civiltà perduta piena di enigmi da risolvere e segreti da scoprire che riveleranno indizi sul destino del marito e della spedizione. Tuttavia nel corso della storia l'isola non è come sembra. Quali strani segreti del passato custodisce l'isola e cosa potrebbe scoprire nella sua ricerca della verità?Per l'occasione, sempre all'interno dell'evento di Microsoft, ... Leggi su eurogamer Nasce la nuova campagna social #STANDUPTOGETHER – A Call from Italy

Stasera in tv | 2 aprile | The Call - Halle Berry centralinista del 911

The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena : 12. Will you call my name? (Di giovedì 7 maggio 2020) Attraverso Inside Xbox, lo studio di giochi indie Out of the Blue ha rivelato il loro prossimo progetto: un puzzle adventure intitolatoof the Sea. Ambientato negli anni '30 nelle zone isolate del Pacifico meridionale,of the Sea vi vede interpretare Norah, una donna che ha attraversato l'oceano in una disperata ricerca di suo marito e della sua spedizione scomparsa.Dopo essere atterrata su uno strano paradiso insulare senza nome, la ricerca di Norah vi condurrà alla scoperta di resti di una civiltà perduta piena di enigmi da risolvere e segreti da scoprire che riveleranno indizi sul destino del marito e della spedizione. Tuttavia nel corso della storia l'isola non; come sembra. Quali strani segreti del passato custodisce l'isola e cosa potrebbe scoprire nella sua ricerca della verità?Per l'occasione, sempre all'interno dell'evento di Microsoft, ...

meganoidgames : Durante il ricco Inside Xbox del 7 maggio, lo studio indipendente Raw Fury ha annunciato Call of the Sea, un puzzle… - AleDV_Duffman : #TheMedium, Call of the Sea, Vampire Masquerade Bloodlines 2 e #YakuzaLikeADragon le cose più interessanti per me. #XboxSeriesX - wam_the : Call center nel carcere di Bellizzi, sequestrati ai detenuti altri nove cellulari - AntonioCampo4 : RT @Eurosport_IT: Quella storia su Scottie Pippen, un inedito 'The Last Dance' ma anche attualità in compagna del mitico Poz, Gianmarco Poz… - call_the_kernel : RT @CorvinoSantino: La leghista Pivetti... -