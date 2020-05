Ariano Irpino | morte sul viadotto “La Manna” | tre avvisi di garanzia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Sono tre glidiper l’incidente dopo ladell’operaio avvenuta giovedì scorso ad. Nel registro degli indagati ci sono finiti il legale rappresentate della ditta, il tecnico della sicurezza e l’operaio alla guida del ragno. l pm della Procura di Benevento, Maria Dolores Del Gaudio, ha inoltre conferito l’incarico al medico legale Elena Piciocchi di effettuare l’autopsia sul corpo di Pietro Nuzzolo. L’esame autoptico avverrà nella giornata di domani. Sotto la lente anche il merlo, la trave e la catena che si è spezzata probabilmente a causa di una pressione degli anelli o di una manovra azzardata. Per il legale della famiglia Nuzzolo, Guerino Gazzella, non è escluso che ci possa essere in avvio di procedimento penale ...