Al Policlinico di Palermo Plasma autoimmune per la cura del Covid-19 (Di giovedì 7 maggio 2020) Anche a Palermo si inizia a parlare dell’utilizzo del Plasma autoimmune per la cura del Covid-19. Al Policlinico di Palermo si comincerà ad utilizzare questa tecnica che in altri ospedali ha già dato risultati incoraggianti per il trattamento del Coronavirus. In attesa di un vaccino, che permetterà di sconfiggere la pandemia, la tecnica del Plasma autoimmune è una delle cure che ha dato esiti importanti. Secondo alcune fonti su stampa, sarebbe giunto l’ok del comitato etico che ha consentito l’utilizzo del siero ricco di anticorpi, estratto da pazienti guariti dal Covid 19 ed infuso nei pazienti con quadri clinici preoccupanti. Il Plasma viene estratto dal sangue dei pazienti che hanno già superato l’infezione e che hanno sviluppato una buona dose di anticorpi. Per un risultato migliore Per produrre il siero si ... Leggi su direttasicilia Coronavirus : Palermo - azienda veneta regala box-triage per tamponi al Policlinico

Palermo - la famiglia di Boris Giuliano dona al Policlinico due ventilatori polmonari

Palermo - la famiglia di Boris Giuliano dona al Policlinico due ventilatori polmonari (Di giovedì 7 maggio 2020) Anche asi inizia a parlare dell’utilizzo delper ladel-19. Aldisi comincerà ad utilizzare questa tecnica che in altri ospedali ha già dato risultati incoraggianti per il trattamento del Coronavirus. In attesa di un vaccino, che permetterà di sconfiggere la pandemia, la tecnica delè una delle cure che ha dato esiti importanti. Secondo alcune fonti su stampa, sarebbe giunto l’ok del comitato etico che ha consentito l’utilizzo del siero ricco di anticorpi, estratto da pazienti guariti dal19 ed infuso nei pazienti con quadri clinici preoccupanti. Ilviene estratto dal sangue dei pazienti che hanno già superato l’infezione e che hanno sviluppato una buona dose di anticorpi. Per un risultato migliore Per produrre il siero si ...

ILOVEPACALCIO : Policlinico di #Palermo: al via la terapia al plasma iperimmune - Ilovepalermocalcio - in_sanitas : Al via anche al Policlinico di Palermo la terapia al plasma iperimmune - - TgrRai : RT @TgrSicilia: Alle 7,40 a #BuongiornoRegione il punto sul contagio da #coronavirus in Sicilia, la riorganizzazione dei lidi balneari di C… - TgrSicilia : Alle 7,40 a #BuongiornoRegione il punto sul contagio da #coronavirus in Sicilia, la riorganizzazione dei lidi balne… - palermo24h : Architettura di Siracusa ha realizzato 60 visiere in policarbonato consegnate al Policlinico di Catania -