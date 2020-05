XME Salute, la prenotazione delle visite diventa all digital (Di mercoledì 6 maggio 2020) TORINO (ITALPRESS) – Oltre 260 mila clienti di Intesa Sanpaolo in poco piu’ di un anno hanno scelto XME Salute, un servizio che consente di prenotare e pagare, attraverso un’App della banca, il sito internet o attraverso un call center, visite specialistiche, prestazioni mediche e odontoiatriche. “Non si tratta di un’assicurazione ma di un servizio. Quindi anche chi e’ coperto da una polizza sanitaria ha la possibilita’ di accedere e pagare di meno, riducendo l’erosione del plafond che ognuno ha a disposizione”, spiega Maurizio Cortese, Ad di Intesa Sanpaolo Smart Care, a Italpress. “Ci sono degli sconti molto importanti, in media al nostro correntista risparmia il 30%, con delle punte fino al 45-50% in alcune tipologie di specializzazione”, aggiunge Cortese. La registrazione a XME Salute si fa attraverso il sito di home ... Leggi su ildenaro Per prenotare le visite mediche arriva XME Salute

