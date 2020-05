Protocollo FIGC, giovedì vertice tra Gravina e Comitato tecnico-scientifico (Di mercoledì 6 maggio 2020) Si terrà nella giornata di giovedì l’incontro con il Comitato tecnico-scientifico per valutare il Protocollo FIGC in vista della ripresa degli allenamenti Un incontro che potrebbe cambiare gli scenari oppure far rimanere tutto ancora un rebus: nella giornata di giovedì si terrà il vertice tra la FIGC ed il Comitato tecnico-scientifico per valutare il Protocollo in vista di un’eventuale ripartenza. Verrà valutato il dossier medico per la ripresa degli allenamenti di squadra, previsto inizialmente per il 18 maggio, salvo clamorosi ripensamenti. L’appuntamento è per le 15:30 e si capirà se ci sarà davvero un primo punto di svolta per il movimento calcistico italiano oppure si dovrà attendere ulteriori raccomandazioni del Premier Giuseppe Conte. Qualora venisse approvato il Protocollo, scatterà il ... Leggi su zon FIGC-Cts - vertice sul protocollo decisivo per la ripresa

Domani incontro Figc-Comitato tecnico scientifico per l’intesa sul protocollo

