Pedro | te adoro

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Aiuto. Stanno arrivando. Per mettersi in salvo non basterà allontanarsi entro i limiti consentiti dall’ennesimo decreto (mai avremmo pensato di assistere, fuori da un romanzo e fatte le debite proporzioni, a discorsi e complicazioni da Azione parallela – ecco a cosa sono servite le molte ore, qualcu