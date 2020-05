Newspaper nail art | quando le unghie fanno notizia

(Di mercoledì 6 maggio 2020) C’è la lettura delle mani e quella delle unghie. Quest’ultima, tornata a essere di grande tendenza sui social, si chiama newspaper nail art. Si tratta di una manicure che decora le unghie con vere e proprie notizie che prendono il posto del classico smalto nude o pastello di stagione. Ma la cosa più interessante è che a decidere cosa vogliamo leggere siamo noi. La scelta è ampia e può cadere su una frase ritagliata da un giornale, la più gettonata al momento, un verso di poesia, la strofa di una canzone, un nostro pensiero scritto in word (salvato e poi stampato) che più ci rappresenta o che abbiamo voglia di comunicare.

Ultime Notizie dalla rete : Newspaper nail

Bigodino.it

Unghie 2020 e mascherine: la tendenza del momento è mostrarle in coordinato. Un’altra dimostrazione di quanto e come la creatività aumenti in tempi di crisi, arriva dal mondo della nail art. E dal mon ...Ebbene sì, anche le unghie parlano. Possono raccontarci fatti dell'ultimo minuto, ricordarci frasi di canzoni o poesie che amiamo e tanto altro... C’è la lettura delle mani e quella delle unghie. Ques ...