Moratoria prestiti: 1,6 milioni domande (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Salgono a 1,6 milioni le domande di adesione alle moratorie sui prestiti per 177 miliardi e superano quota 90.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla Task Force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE. La Banca d’Italia, si legge in una nota, ha avviato una rilevazione statistica presso le banche, riguardante sia le misure governative di cui ai decreti legge Cura Italia e ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Cappiello (Mef) : “1 - 3 milioni di richieste moratoria prestiti - 70% già accolte. Liquidità - 39mila domande al Fondo Pmi”

PMI - boom di domande di moratoria e nuovi prestiti alle banche

Misure a sostegno della liquidità per famiglie imprese: i dati al 17 aprile

Con un Comunicato del 24 aprile il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce i numeri relativi alle richieste per moratoria e alle domande al Fondo di Garanzia per le PMI. In particolare, alla data ...

