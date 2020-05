Mistero Higuain, resta in Argentina o ritorna? E’ arrivata la decisione definitiva! (Di mercoledì 6 maggio 2020) RITORNO Higuain- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, Gonzalo Higuain sarebbe ormai pronto a far ritorno a Torino dopo il periodo di quarantena trascorso in Argentina al fianco della mamma malata. Caso chiuso senza alcuna polemica: il Pipita farà ritorno a Torino tra venerdì e sabato. Nessun malcontento e nessuna tensione. L’attaccante argentino sarà carico e pronto per ripartire con gli allenamenti e con la ripresa del campionato. Ritorno Higuain, isolamento per 14 giorni: tutti i dettagli Come da prassi, l’attaccante argentino, una volta fatto ritorno in Italia, dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni prima di poter riprendere gli allenamenti. Leggi anche: Calciomercato Juventus, nuova strategia per arrivare a Koulibaly Detto questo, Higuain è carico e pronto per concludere la stagione in ... Leggi su juvedipendenza Serie A - si riparte a maggio : mistero Higuain e ko Dybala - ecco il nuovo modulo di Sarri (Di mercoledì 6 maggio 2020) RITORNO- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, Gonzalosarebbe ormai pronto a far ritorno a Torino dopo il periodo di quarantena trascorso inal fianco della mamma malata. Caso chiuso senza alcuna polemica: il Pipita farà ritorno a Torino tra venerdì e sabato. Nessun malcontento e nessuna tensione. L’attaccante argentino sarà carico e pronto per ripartire con gli allenamenti e con la ripresa del campionato. Ritorno, isolamento per 14 giorni: tutti i dettagli Come da prassi, l’attaccante argentino, una volta fatto ritorno in Italia, dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni prima di poter riprendere gli allenamenti. Leggi anche: Calciomercato Juventus, nuova strategia per arrivare a Koulibaly Detto questo,è carico e pronto per concludere la stagione in ...

L'attaccante argentino vorrebbe chiudere la carriera in Patria, per stare accanto alla famiglia e per ritrovare un po' di serenità. Higuain non è ancora rientrato. Il calciatore è a Buenos Aires e ha ...

