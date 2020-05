Juve | tra Icardi e Milik spunta il terzo incomodo | Paratici ha avviato i contatti con

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tra i due litiganti ilgode? Lantus cerca un nuovo attaccante centrale per rimpiazzare Gonzalo Higuain che, salvo sorprese, lascerà la società bianconera al termine dell'attuale stagione. Diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo Fabio. UEFA Champions League"Red Bull Leipzig v Tottenham Hotspur FC" Il dirigente bianconero, secondo Tuttosport, sta seguendo in particolare Areke Mauro. Nonostante il corteggiamento di Chelsea e Tottenham, c’è lantus...

La Juve ha richiamato i calciatori all'estero: al rientro in Italia dovranno osservare 14 giorni di isolamento. Pillole di Calciomercato da Sky Sport: - La Juve vuole riportare a Torino Pogba, colloqui in corso con lo United. La proposta di Giuseppe Vives: "In ogni scuola calcio un medico sociale"

Ultime Notizie dalla rete : Juve tra

Il primo giorno di allenamenti individuali è ormai archiviato in casa Juventus, iniziato con la lunga processione ai cancelli dello Juventus Training Center aperta da Ramsey e che ha visto presentarsi ...L'attaccante argentino, fresco vincitore della Ligue 1, ha in mente soltanto due soluzioni per il futuro ...