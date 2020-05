In Svizzera i ristoranti dovranno conservare nome, cognome e telefono dei clienti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Per 14 giorni, così da avvertire poi chi dovesse essere stato potenzialmente esposto al rischio del contagio Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 maggio 2020) Per 14 giorni, così da avvertire poi chi dovesse essere stato potenzialmente esposto al rischio del contagio

tvsvizzera : Bar e ristoranti in #Svizzera potranno riaprire da lunedì 11 maggio, ma con precise regole di protezione. I clienti… - ilpost : In Svizzera i ristoranti dovranno conservare nome, cognome e telefono dei clienti - PressGiochi : Svizzera: ok all’apertura dei ristoranti, ma ferme ancora le slot machine: - Marco_chp1 : RT @tvsvizzera: Bar e ristoranti in #Svizzera potranno riaprire da lunedì 11 maggio, ma con precise regole di protezione. I clienti dovrann… - CdT_Online : Il rischio chiusura tocca anche i ristoranti più rinomati -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera ristoranti Ristoranti: in Svizzera riaprono l’11 maggio, ecco come dissapore In Svizzera i ristoranti dovranno conservare nome, cognome e telefono dei clienti

In Svizzera i bar e ristoranti potranno riaprire lunedì 11 maggio, ma seguendo una serie di regole molto stringenti per proteggere dal contagio da coronavirus sia i clienti che il personale. In partic ...

Frontiere svizzere verso la riapertura

Le frontiere dovrebbero essere gradualmente riaperte "in modo da poter riunire rapidamente le famiglie e ripristinare la libera circolazione delle persone". Il Consiglio nazionale ha adottato oggi, co ...

In Svizzera i bar e ristoranti potranno riaprire lunedì 11 maggio, ma seguendo una serie di regole molto stringenti per proteggere dal contagio da coronavirus sia i clienti che il personale. In partic ...Le frontiere dovrebbero essere gradualmente riaperte "in modo da poter riunire rapidamente le famiglie e ripristinare la libera circolazione delle persone". Il Consiglio nazionale ha adottato oggi, co ...