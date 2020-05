Franca Valeri | un David a cento anni L’attrice simbolo che fu criticata dalle

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Paolo Giordano Uno «speciale» Donatello per l’attrice che il 31 luglio compirà un secolo di vita. Ovvio che finalmente toccasse a lei. Ildi Donatello alla carriera dopodomani sarà consegnato a, praticamente centenaria, attrice di se stessa per oltre settant’, autentica perla rara del nostro spettacolo. Lo ha annunciato ieri Piera Detassis presidente dei premi che sono gli Oscar del cinema italiano. Ed è difficile immaginare qualcuna che si meriti questa statuetta più diMaria Norsa, dettain onore di Paul Valery, nata a Milano il 31 luglio 1920 ma mai soltanto milanese perché ha recitato in tutti i dialetti, dal romano della Sora Cecioni, quella che stava sempre al telefono con mammà, al torinese dell’«ex fidanzata di GiAgnelli» che, tra un ...