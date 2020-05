Fase 2: Boccia, possibile riaprire i parrucchieri prima del 1 giugno (Di mercoledì 6 maggio 2020) "Tra 14 e 15 maggio arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri ed entro il 18 maggio pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima la data del primo giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma dal 18 è probabile che alcuni esercizi possano riaprire". Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Francesco Boccia, a L'Aria che tira, su La7. "Il Paese ha superato i momenti drammatici dell'emergenza sanitaria, quello in cui mancavano i respiratori di notte. Se oggi siamo con dati che ci rincuorano lo dobbiamo ai sacrifici che ha fatto tutto il Paese" ha aggiunto Boccia. "Bar e Ristoranti sono il simbolo di un certo modo di essere italiani. L'Inail sta preparando le linee guida per i parrucchieri, gli estetisti, i negozi al dettaglio ... Leggi su agi Fase 2 - Boccia impugna l'ordinanza dalla Calabria : "Quell'atto è illegittimo"

ROMA. Lo scontro tra il governo e la Regione Calabria si inasprisce. Il ricorso dell'esecutivo contro l'ordinanza che ha autorizzato il servizio ai tavoli di bar e ristoranti secondo i legali della pr ...

