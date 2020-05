Fabrizio Romano rivela: «Ecco qual è lo scoop di cui vado più orgoglioso» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Fabrizio Romano, noto esporto di calciomercato, ha svelato qual è lo scoop di cui va più orgoglioso. Le sue parole Il noto esperto di calciomercato e giornalista, Fabrizio Romano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Transfermarkt, svelando degli interessanti retroscena legati alle trattative del presente e del passato. Queste le sue parole sullo scoop di cui va più orgoglioso. scoop – «scoop di cui vado più orgoglioso? Sicuramente quello di Icardi dal Barcellona alla Sampdoria. Ero in contatto con una persona che lavorava a La Masia e voleva dare risalto alle qualità dell’argentino; parlo di circa 13 anni fa, non era ancora così chiacchierato. Scrissi un articolo su di lui e Deulofeu, l’altro ragazzino che mi era stato segnalato, e quando passò alla Sampdoria e poi all’Inter avevo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 maggio 2020), noto esporto di calciomercato, ha svelatoè lodi cui va più. Le sue parole Il noto esperto di calciomercato e giornalista,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Transfermarkt, svelando degli interessanti retroscena legati alle trattative del presente e del passato. Queste le sue parole sullodi cui va più– «di cuipiù? Sicuramente quello di Icardi dal Barcellona alla Sampdoria. Ero in contatto con una persona che lavorava a La Masia e voleva dare risalto alleità dell’argentino; parlo di circa 13 anni fa, non era ancora così chiacchierato. Scrissi un articolo su di lui e Deulofeu, l’altro ragazzino che mi era stato segnalato, e quando passò alla Sampdoria e poi all’Inter avevo ...

adam774 : RT @TMit_news: ?? @FabrizioRomano, uno dei massimi esperti di #calciomercato in Europa, ha raccontato il suo lavoro a #Transfermarkt. Fra af… - sovnnysidimi : RT @TMit_news: ?? @FabrizioRomano, uno dei massimi esperti di #calciomercato in Europa, ha raccontato il suo lavoro a #Transfermarkt. Fra af… - PinoMeazza : RT @MatteoDentini: Tutto il resto dell'intervista qui: - MatteoDentini : Tutto il resto dell'intervista qui: - TMit_news : ?? @FabrizioRomano, uno dei massimi esperti di #calciomercato in Europa, ha raccontato il suo lavoro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Romano Fabrizio Romano e quella telefonata: «Così ho dato lo scoop su Icardi» Juventus News 24 Fabrizio Romano rivela: «Ecco qual è lo scoop di cui vado più orgoglioso»

Fabrizio Romano, noto esporto di calciomercato, ha svelato qual è lo scoop di cui va più orgoglioso. Le sue parole Il noto esperto di calciomercato e giornalista, Fabrizio Romano, ha rilasciato alcune ...

Fabrizio Moro: le 10 canzoni più famose di sempre [VIDEO]

Dall’anno in cui ha debuttato sul palco dell’Ariston, ha percorso molta strada. Ecco la playlist con la Top 10 del cantautore romano Fabrizio Mobrici, aka Fabrizio Moro, nasce nella periferia di Roma ...

Fabrizio Romano, noto esporto di calciomercato, ha svelato qual è lo scoop di cui va più orgoglioso. Le sue parole Il noto esperto di calciomercato e giornalista, Fabrizio Romano, ha rilasciato alcune ...Dall’anno in cui ha debuttato sul palco dell’Ariston, ha percorso molta strada. Ecco la playlist con la Top 10 del cantautore romano Fabrizio Mobrici, aka Fabrizio Moro, nasce nella periferia di Roma ...