F1, il capo della commissione medica della FIA: “In caso di contagio il Mondiale 2020 non si riferma” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una ufficialità ancora non c’è ma, in attesa di quanto deciderà la cancelliera Angela Merkel quest’oggi in Germania, pare che sia il Motorsport il primo a dare il via alle danze in questo periodo così particolare. Il riferimento è al Mondiale 2020 di F1 che, secondo i piani di Liberty Media (gestore del Circus), dovrebbe iniziare il 5 luglio in Austria. Un fine settimana che si disputerà a porte chiuse, quindi senza pubblico, per via dell’emergenza sanitaria in corso. Tuttavia, tenendo conto di chi invece avrà libero accesso alla pista, il numero non sarà comunque trascurabile. Si parla infatti di 2000 persone. In questo senso, la domanda è: in che modo la FIA si muoverà per la sicurezza dei piloti, tecnici e degli addetti ai lavori? A dare una risposta al quesito è stato Gerard Saillant, ... Leggi su oasport Gabriele Capone è il nuovo direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli

Carceri - Di Matteo accusa Bonafede : “Ripensò al mio ruolo di capo della Dpa per i timori dei boss”

«Lei non sa chi sono io» : l’altra versione della storia del capo di gabinetto di Zingaretti multato (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una ufficialità ancora non c’è ma, in attesa di quanto deciderà la cancelliera Angela Merkel quest’oggi in Germania, pare che sia il Motorsport il primo a dare il via alle danze in questo periodo così particolare. Il riferimento è aldi F1 che, secondo i piani di Liberty Media (gestore del Circus), dovrebbe iniziare il 5 luglio in Austria. Un fine settimana che si disputerà a porte chiuse, quindi senza pubblico, per via dell’emergenza sanitaria in corso. Tuttavia, tenendo conto di chi invece avrà libero accesso alla pista, il numero non sarà comunque trascurabile. Si parla infatti di 2000 persone. In questo senso, la domanda è: in che modo la FIA si muoverà per la sicurezza dei piloti, tecnici e degli addetti ai lavori? A dare una risposta al quesito è stato Gerard Saillant, ...

fattoquotidiano : 'ASSURDO E INFAMANTE' Il ministro della Giustizia non ci sta, leggete cosa ha appena scritto - davidealgebris : Comunque avere Ministro della Giustizia , DJ FOFO, che sceglie il Capo delle Prigioni solo se piace ai Boss Mafiosi… - Esercito : Oggi #4maggio è per noi una data alquanto significativa poiché ricorre il 159º anniversario della costituzione dell… - ZenatiDavide : #Politica L’avvertimento del Colle ai partiti: in caso di crisi, voto a settembre: ROMA. Più monta l’insofferenza d… - SchettinoAlbert : RT @stefanostaffa1: #Meloni si dichiara una brava cattolica, #Salvini prega e bacia crocifissi in TV. Però non riconoscono in Papa Frances… -

Ultime Notizie dalla rete : capo della Il capo della Polizia assegna altri 28 agenti alla Questura di Crotone CrotoneNews Coronavirus, la Gran Bretagna supera l'Italia per numero di morti

Il Regno Unito supera l’Italia per numero di morti da coronavirus e diventa il Paese con il picco più alto d’Europa, in base a un aggiornamento statistico dell’Ons, l’Istat britannico. La nuova stima, ...

Coronavirus, palermitano grave in Guinea Equatoriale, il disperato appello della moglie

PALERMO «Mio marito è intubato e sta lottando contro il coronavirus in un letto di ospedale della Guinea equatoriale. Lancio un appello al ministro degli esteri Luigi Di Maio, al ministro della salute ...

Il Regno Unito supera l’Italia per numero di morti da coronavirus e diventa il Paese con il picco più alto d’Europa, in base a un aggiornamento statistico dell’Ons, l’Istat britannico. La nuova stima, ...PALERMO «Mio marito è intubato e sta lottando contro il coronavirus in un letto di ospedale della Guinea equatoriale. Lancio un appello al ministro degli esteri Luigi Di Maio, al ministro della salute ...