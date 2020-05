(Di mercoledì 6 maggio 2020) Emergenza, Luigi DiUsa: “Nonnel merito”. Però assicura: “Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il ministroEsteri Luigi Diha parlato della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale. I critici sostengono che il Paese stia spostando il proprio baricentro verso la, ipotesi negata dal Ministro., Disullo scontro Usa: “Non vogliamonel merito” Nella prima parte della sua intervista Diha parlato dellemosse dall’America, indicata come responsabile della pandemia. “Nonnel merito, prendiamo seriamente le preoccupazioni di Washington, così come le posizioni assunte dall’intelligence Usa e ...

Corriere : Di Maio: «La Cina è un partner, ma i nostri valori sono quelli della Nato» - Corriere : Di Maio: «La Cina è un partner, ma i nostri valori sono quelli della Nato» - Texasexpatriate : Perche' l'Italia non e' mai stata considerata in politica estera: le puttane costano poco Così Di Maio sfodera il… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Alleanza con Washington ma partnership con Pechino. Di Maio, la cui carriera politica è segnata proprio dal rapporto con… - NewsMondo1 : Coronavirus, Di Maio sulle accuse degli Usa alla Cina: “Non voglio entrare nel merito” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio

Provaci anche tu». È rivolto a giovani tra 6 e 14 anni, che fino al 30 agosto potranno dare i loro consigli di lettura. Scrivendo alla mail ala@biblio.infotn.it (precisando nome ed età) potranno ...Non si preoccupi il nostro Ministro degli Esteri. Non si tratta di una interrogazione alla cattedra. Non gli chiederemo neppure di quale provincia cinese fa parte la Basilicata… Ma con lui – è bene am ...