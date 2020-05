Coronavirus, da lunedì nel Lazio 300mila test per forze dell’ordine, sanitari e personale Rsa. D’Amato: “E’ la più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “E’ la più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia, fatta attraverso il prelievo venoso e non attraverso l’utilizzo di card, che hanno dimostrato una non piena affidabilità”. E’ quanto ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, annunciando che con la conclusione delle procedure di gara da lunedì partiranno i 300 mila test sierologici per fare l’indagine di sieroprevalenza su tutti gli operatori sanitari, per le forze dell’ordine e Rsa. “Saranno coinvolti – ha spiegato l’assessore – tutti i laboratori della rete Coronet e 20 unità mobili Usca-R. La capacità di processo laboratoristico dei test sierologici è di almeno 10 mila test al giorno”. “Contiamo di avere i primi risultati intorno al 25 maggio. ... Leggi su lanotiziagiornale Le notizie di lunedì sul coronavirus

