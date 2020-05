Cecilia Rodriguez non si accontenta, il lato U sfida quello di Belen. “Forse vinci tu” (Di mercoledì 6 maggio 2020) La coppia formata da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser è nata sotto i riflettori televisivi e, essendo due personaggi famosi, il pubblico ha potuto verificare direttamente quanto siano cresciuti dai tempi del lontano GF Vip 2. Se ne sono susseguite di foto dopo il primo ed indimenticabile selfie in bianco e nero pubblicato la prima notte trascorsa insieme fuori dalle mura di Cinecittà, ma i fan sfegatati ancora se ne ricordano. Oggi i due innamorati hanno decisamente cambiato il loro ‘stile virtuale’ e sono soliti proporre tramite i social foto romantiche, seguite da riflessioni importanti a proposito dei sentimenti, della vita e del futuro. Il futuro sta infatti diventando uno degli argomenti più gettonati nell’intimità, e non solo, di Cecilia ed Ignazio Moser, dal momento che hanno intenzione di mettere in cantiere una dolce ... Leggi su tuttivip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nozze segrete : lui adesso è suo marito ?

Cecilia Rodriguez replica ad un hater e svela : “Sarò la futura moglie di Moser” -

Cecilia Rodriguez - libro in mano (molto) altro in bella vista : la foto di Chechu è da crepacuore (Di mercoledì 6 maggio 2020) La coppia formata daed Ignazio Moser è nata sotto i riflettori televisivi e, essendo due personaggi famosi, il pubblico ha potuto verificare direttamente quanto siano cresciuti dai tempi del lontano GF Vip 2. Se ne sono susseguite di foto dopo il primo ed indimenticabile selfie in bianco e nero pubblicato la prima notte trascorsa insieme fuori dalle mura di Cinecittà, ma i fan sfegatati ancora se ne ricordano. Oggi i due innamorati hanno decisamente cambiato il loro ‘stile virtuale’ e sono soliti proporre tramite i social foto romantiche, seguite da riflessioni importanti a proposito dei sentimenti, della vita e del futuro. Il futuro sta infatti diventando uno degli argomenti più gettonati nell’intimità, e non solo, died Ignazio Moser, dal momento che hanno intenzione di mettere in cantiere una dolce ...

Italia_Notizie : Cecilia Rodriguez replica ad un hater e svela: “Sarò la futura moglie di Moser” - Seno_Coseno : #CeciliaRodriguez legge un #libro con #LatoB in vista - GiorgioSann : Cecilia Rodriguez Instagram, sensuale mentre legge in bikini: «Lato B pazzesco!» - blogtivvu : Soleil Sorge parla di Belen e Cecilia Rodriguez e svela in che rapporti è rimasta con Jeremias: “Anime affini, ma…”… - blogtivvu : Soleil Sorge parla di Belen e Cecilia e svela in che rapporti è rimasta con Jeremias Rodriguez- -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez e Ignazio: figlio in arrivo? SoloDonna Cecilia Rodriguez replica ad un hater e svela: "Sarò la futura moglie di Moser"

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Ignazio Moser stupisce tutti: ha deciso di cambiare completamente vita

Ignazio Moser stupisce tutti e cambia vita, i due mesi passati in Trentino sembrano aver profondamente cambiato il giovane: ecco cosa è successo. Il mondo del gossip è scatenato più che mai nei riguar ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Ignazio Moser stupisce tutti e cambia vita, i due mesi passati in Trentino sembrano aver profondamente cambiato il giovane: ecco cosa è successo. Il mondo del gossip è scatenato più che mai nei riguar ...