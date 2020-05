Brescia, evade dai domiciliari e va dalla polizia: “Meglio in carcere che a casa con mia madre” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Brescia. Un uomo di 48 anni è stato portato in carcere dopo essere evaso dagli arresti domiciliari: dopo aver lasciato l’abitazione nella quale viveva con la madre avrebbe raggiunto una volante della polizia e agli agenti avrebbe confessato di aver violato la misura cautelare alla quale era stato sottoposto così da poter tornare in carcere. “Meglio in carcere che a casa con mia madre”, avrebbe esclamato il 48enne. Dopo i continui ed estenuanti litigi con la madre ha deciso di porre fine a quella convivenza decidendo di evadere dai domiciliari: è accaduto a Brescia dove un 48enne che scontando una condanna ai domiciliari ha scelto di consegnarsi alla polizia e tornare in carcere piuttosto che vivere in casa con la madre. “Meglio in carcere che a casa con mia madre”, avrebbe esclamato l’uomo una volta raggiunta la volante della ... Leggi su limemagazine.eu Brescia - evade dai domiciliari e si consegna alla polizia : “Meglio il carcere di mia madre” (Di mercoledì 6 maggio 2020). Un uomo di 48 anni è stato portato indopo essere evaso dagli arresti: dopo aver lasciato l’abitazione nella quale viveva con la madre avrebbe raggiunto una volante dellae agli agenti avrebbe confessato di aver violato la misura cautelare alla quale era stato sottoposto così da poter tornare in. “Meglio inche acon mia madre”, avrebbe esclamato il 48enne. Dopo i continui ed estenuanti litigi con la madre ha deciso di porre fine a quella convivenza decidendo dire dai: è accaduto adove un 48enne che scontando una condanna aiha scelto di consegnarsi allae tornare inpiuttosto che vivere incon la madre. “Meglio inche acon mia madre”, avrebbe esclamato l’uomo una volta raggiunta la volante della ...

