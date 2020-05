Bonus 800 e 1000 euro: quando arrivano, requisiti aprile e maggio, come fare la domanda (Di mercoledì 6 maggio 2020) Secondo quanto scritto da Adnkronos, così come accaduto a marzo con il Bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, dovrebbe esserci un Bonus per i lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione dei ricavi in seguito alla pandemia. Tale ipotesi è confermata dalla bozza del MEF circolata giovedì 30 aprile. Infatti si legge sulla bozza del MEF: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020“. Attenzione: il Bonus di aprile sarà di 600 euro o di 800? Luigi Di Maio, a “Porta a Porta“, ha detto 800. Per questa ragione si dovrebbe effettuare un aggiornamento automatico, senza la necessità di una nuova richiesta, per chi ha già effettuato la domanda a marzo. In merito ... Leggi su oasport Coronavirus decreto Maggio 2020 novità : bonus 800 euro a fondo perduto - Rem - Immuni - tutte le misure

Bonus 800 euro partita iva Inps : va fatta una nuova domanda?

Secondo quanto scritto da Adnkronos, così come accaduto a marzo con il bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, dovrebbe esserci un bonus per ...

Carbonia: bonus regionale in ritardo, protesta davanti al Municipio

Una decina di persone ha inscenato questa mattina una breve manifestazione davanti al municipio di Carbonia per rimarcare i ritardi nella erogazione dei bonus regionali sino a 800 euro per chi ha subi ...

