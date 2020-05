Bonus 600 euro INPS di Aprile e 1000 a maggio | il Colap | ‘No a calo del 33%’

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel decreto di(in approvazione in questi giorni) dovrebbero arrivare nuovi aiuti per l’emergenza del Coronavirus, con undi 600stanziato dall’per il mese di, che diventerà di mille. Se perilsarà rinnovato a tutti coloro che l’hanno già richiesto a marzo, per il mese seguente cambiano i criteri di accesso, con il rischio che siano davvero pochi i lavoratori che potranno richiederlo. Ecco perchè ilchiede al Governo di rivedere le sue posizioni e cambiare la bozza del decreto legge. Ultime suda 600: no a requisiti per idi? Il– Coordinamento Libere Associazioni Professionali – scrive in un comunicato stampa: “Ildel fatturato e/o del reddito del 33% richiesto per accedere al posticipo dell’Iva ...