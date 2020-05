“Tamponi di massa subito” | l’appello in 11 punti di Crisanti | Ricolfi | Valditara e altri

Leggi su tpi

(Di martedì 5 maggio 2020) “Bisogna iniziare subito a fare tamponi di. È necessario, ed è possibile”. Lo scrivono, in un appello rivolto a Governo e Regioni, i professori Andrea, Lucae Giuseppe, sostenuti anche da Lettera 150, l’associazione che riunisce i 150 docenti sostenitori della riapertura in sicurezza. “Occorre cambiare rotta, il tempo è poco e i rischi sono grandissimi: è ora di agire”, si legge nella lettera, pubblicata oggi, martedì 5 maggio, dal Corriere della Sera. Andrea, professore di microbiologia all’Università di Padova, è l’esperto a cui si è affidata, con successo, la Regione Veneto per contenere la diffusione del Coronavirus sul territorio. Lucaè sociologo di Analisi dei dati all’Università di Torino, mentre ...