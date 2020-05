SOS Tinta sbagliata | i consigli per porvi rimedio immediatamente!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 maggio 2020) SOS? Avete deciso di cimentarvi in un fai da te disastroso ed il risultato è lontanissimo da quello sperato? Qualcosa è andato storto, magari il colore scelto era troppo scuro o troppo chiaro per voi, oppure quei riflessi troppo accessi virano all’arancione o al verde…Insomma, gli errori quando ci si improvvisa coiffeuse per la prima volta sono possibili, non disperate, non siete le sole! Ma ora che i saloni di bellezza sono chiusi per emergenza da Covid-19, rimane un unico quesito: come? Eccovi tutte le soluzioni! Curiose? Iniziamo! SOStroppo chiara? Cosa dovete fare! Se lache avete applicato è risultata poi troppo chiara, la situazione può essere risolta più velocemente di quello che pensate. Provate a fare un bagno di colore! Aspettate un paio di giorni dal disastro, per non stressare ...