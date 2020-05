Sono Lazio e Basilicata le due regioni meno colpite dal Covid-19 (Di martedì 5 maggio 2020) Le regioni meno colpite dal coronavirus Sono Lazio e Basilicata. I dati dell'Istat e dell'Iss sulla mortalità complessiva del mese di marzo 2020, confrontata con la media degli anni dal 2015 al 2019, registrano per il Lazio un calo dell'8,1% dei decessi e per la Basilicata un calo del 7,2%. Seguono Sicilia (-2,7%), Campania (-1,9%) e Calabria (-1%). La regione più colpita è la Lombardia con una mortalità superiore del 186%. Seguono Emilia Romagna (+70,1%) e Trentino Alto Adige (+65,2%). Il confronto tra macroregioni spacca in due l'Italia: al nord la mortalità è aumentata del 94,9%, al centro del 9,1%, al sud appena del 2%. Per quanto riguarda le province la meno colpita è quella di Rieti che registra un calo dei decessi del 16,5%, anche se la rilevazione riguarda solo il 52% della popoLazione della provincia. Seguono le ... Leggi su agi Cna : bene Regione Lazio su turismo - 20 mln sono ossigeno

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : possono allenarsi Roma e Lazio

Ultime Notizie dalla rete : Sono Lazio Coronavirus Lazio, Regione: termoscanner agli ingressi degli ospedali. Diretta Sky Tg24 Legambiente, Ort, UTP, TrasportiAmo chiedono riattivazione tratta Centocelle-Giardinetti

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – Legambiente Lazio, Osservatore Regionale sui Trasporti, UTP-Assoutenti, Associazione TrasportiAmo richiedono la riattivazione della tratta Centocelle-Giardinetti della ...

Cresce l’offerta dei treni nel Lazio per la fase 2

Sono state 47.908 le persone che ieri nel Lazio hanno scelto il treno per i loro spostamenti. Si tratta del 15,3% degli abituali passeggeri in regione. Per rispondere alla rimodulata richiesta di mobi ...

