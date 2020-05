Mercato auto, stime confermate: aprile a -98%. Unrae: “Subito liquidità alle concessionarie” (Di martedì 5 maggio 2020) Non che ci si aspettasse dati diversi o più incoraggianti, ma leggere un -98% di immatricolazioni fa comunque un certo effetto: il riferimento è al Mercato italiano di aprile 2020, anch’esso in piena crisi da coronavirus. Lunedì 4 maggio è stata inaugurata la Fase 2, che ha allentato le restrizioni del lockdown: sono stati circa quattro milioni gli italiani tornati a lavoro, tra questi anche gli staff delle concessionarie che hanno riaperto le porte con tutte le misure precauzionali obbligatorie, quindi dispenser di gel igienizzanti, mascherine e guanti indossati. E su appuntamento. Il report mensile del Ministero dei Trasporti intanto fa sapere che sono stati appena 4.279 i veicoli immatricolati, contro le 174.924 unità dello stesso periodo del 2019: nel mese, i privati hanno perso il 97,8%, il noleggio il 97,3% e le società il ... Leggi su ilfattoquotidiano Crolla mercato auto : in aprile -97 - 5% vendite

Mercato auto online - Nuove opportunità per chi vende sul web

