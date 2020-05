Icardi fra Inter e PSG: maggio è il mese decisivo per il riscatto. Il calciatore vuole restare a Parigi (Di martedì 5 maggio 2020) Tre post, con le mani alle orecchie e la maglia del Psg. Per chi, come Mauro Icardi (e moglie), ha fatto della comunicazione social un caposaldo, nulla va sottovalutato. Nessun segnale può esser accantonato. A maggior ragione in un momento decisivo. Ci siamo, maggio è il mese metterà luce al futuro dell'argentino: il 31 scade il diritto di riscatto da parte del club parigino, i famosi 70 milioni di euro pattuiti un’estate fa con l’Inter. Visualizza questo post su Instagram ?? @psg Un post... Leggi su 90min Psg campione di Francia - Icardi festeggia sui social : i tifosi lo insultano

E' finita fra Ivana Icardi e Hugo Sierra. Il commento di Adara Molinero : "Momento delicato"

“Siete uno splendore unico!”. Francesca e Isabella - le figlie di Wanda Nara e Mauro Icardi conquistano tutti (Di martedì 5 maggio 2020) Tre post, con le mani alle orecchie e la maglia del Psg. Per chi, come Mauro(e moglie), ha fatto della comunicazione social un caposaldo, nulla va sottovalutato. Nessun segnale può esser accantonato. Ar ragione in un momento. Ci siamo,è ilmetterà luce al futuro dell'argentino: il 31 scade il diritto dida parte del club parigino, i famosi 70 milioni di euro pattuiti un’estate fa con l’. Visualizza questo post su Instagram ?? @psg Un post...

3pverter : @_emme95 Icardi andò via dal Barcellona a 18 anni, fra 18 anni e 20 nel calcio c'è una bella differenza - vasco_fra : RT @IsaeChia: #Supervivientes, è il caos: #IvanaIcardi discute ancora con #HugoSierra, ma per colpa della madre di #AdaraMolinero! Intanto… - Jerry_3_ : Ricordatemi chi ha vinto un trofeo e chi non ha vinto niente fra Icardi e Lukaku - Fra_dal1897 : RT @Roxas334: Mauro Icardi all'improvviso - fra_marro7 : RT @salpaladino: Ufficiale: primo titolo in carriera per icardi... è bastata meno di una stagione lontano da Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi fra Cavani, l'anno peggiore fra Neymar e Icardi: quanto potrebbe dare all'Inter? La Gazzetta dello Sport Carlo Nesti: “Mercato Napoli: si riparte da Gattuso e Insigne”

Dopo 26 giornate del campionato di Serie A, vi propongo il “dream team” delle statistiche, ricavato dai primati nelle varie specializzazioni del gioco. Le fonti sono: legaseriea.it e whoscored.com. 1 ...

Chi sarà il prossimo numero 9? La Juventus sfoglia la margherita

Il giocatore argentino in questa stagione in forza al Psg è in orbita bianconera da tanto tempo. Il campionato francese non riprenderà ed Icardi si è laureato campione. Il suo contratto da 7 milioni a ...

Dopo 26 giornate del campionato di Serie A, vi propongo il “dream team” delle statistiche, ricavato dai primati nelle varie specializzazioni del gioco. Le fonti sono: legaseriea.it e whoscored.com. 1 ...Il giocatore argentino in questa stagione in forza al Psg è in orbita bianconera da tanto tempo. Il campionato francese non riprenderà ed Icardi si è laureato campione. Il suo contratto da 7 milioni a ...