Giro d’Italia 2020 dal 3 al 25 ottobre (Di martedì 5 maggio 2020) Giro d'Italia Il Coronavirus ha stravolto il calendario sportivo, con il ciclismo che ‘tiene duro’ e conferma comunque le grandi corse del 2020. Insieme al Tour de France, anche il Giro d’Italia slitta. La 103° edizione della Corsa Rosa si correrà dal 3 al 25 ottobre. L’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) ha ufficializzato le nuove date, concentrando i principali appuntamenti di ciclismo in meno di tre mesi. Dopo il Tour, rinviato ad agosto/settembre, sarà la volta del Giro, che per qualche giorno si sovrapporrà alla Vuelta di Spagna, in programma dal 20 ottobre all’8 novembre. Il Giro d’Italia 2020, inizialmente previsto dal 9 maggio fino a fine mese, fa giocoforza posticipare anche la programmazione TV dedicata della Rai (Rai 2 e RaiSport +), che dunque beneficerà della storica corsa – sempre molto seguita ... Leggi su davidemaggio Ciclismo : il Giro d’Italia ad ottobre - Milano-Sanremo ad agosto

Ciclismo - ufficiali le nuove date del Giro d’Italia e del Tour de France

Ciclismo : Milano – Sanremo l’8 agosto e Giro d’Italia dal 3 al 25 ottobre (Di martedì 5 maggio 2020)d'Italia Il Coronavirus ha stravolto il calendario sportivo, con il ciclismo che ‘tiene duro’ e conferma comunque le grandi corse del. Insieme al Tour de France, anche ild’Italia slitta. La 103° edizione della Corsa Rosa si correrà dal 3 al 25. L’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) ha ufficializzato le nuove date, concentrando i principali appuntamenti di ciclismo in meno di tre mesi. Dopo il Tour, rinviato ad agosto/settembre, sarà la volta del, che per qualche giorno si sovrapporrà alla Vuelta di Spagna, in programma dal 20all’8 novembre. Ild’Italia, inizialmente previsto dal 9 maggio fino a fine mese, fa giocoforza posticipare anche la programmazione TV dedicata della Rai (Rai 2 e RaiSport +), che dunque beneficerà della storica corsa – sempre molto seguita ...

Corriere : 5 maggio 2000, 20 anni dalla scomparsa del mitico Gino Bartali: in uno scatto d'epoca del @corriere, il ciclista-pa… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Nuovo calendario, si riparte 1° agosto 'Le Strade Bianche' sarà la prima corsa Tour de France,… - giroditalia : The next stage of the #GiroVirtual by Enel Group starts tomorrow! Stage 20: Alba > Sestriere (from Briançon), 31.5k… - Zag_Zag92 : RT @ciclismoliquido: UCI: domenica 25 ottobre si disputeranno contemporaneamente crono finale del Giro d'Italia, Parigi-Roubaix (maschile e… - gfviadelsale : Mercoledì 6 maggio ore 19 tornano gli incontri in diretta sulla pagina Facebook e il canale YouTube della GF Via de… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Chi è Nino Di Matteo, il pm più scortato (e divisivo) d’Italia Corriere della Sera