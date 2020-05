Covid-19, i morti “nascosti” di Londra: “In Gran Bretagna più decessi che in Italia” (Di martedì 5 maggio 2020) Più di quanti ne sono stati dichiarati, più di quanti ce ne sono stati in Italia. Il numero dei morti per Covid-19 in Gran Bretagna sarebbe il più alto d’Europa e si attesterebbe, dato al 24 aprile, a 32.735 a fronte dei 22.524 registrati ufficialmente. È quanto emerge da uno studio dell’Office for National Statistics (Ons). Il numero di morti più alto d’Europa Il numero è sensibilmente superiore, dunque, ai decessi riportati dalla Johns Hopkins University, che ha tenuto conto dei dati ufficiali delle autorità sanitarie, che però riportavano solamente le morti in ospedale, ignorando quelle nelle case di riposo per anziani e quelle avvenute nelle abitazioni private. I dati dell’Ons si basano sui referti riportati sui certificati di morte e, come sottolinea il Telegraph, che dedica ampio spazio alla notizia, ... Leggi su secoloditalia A Cremona non ci sono più morti per Covid : non succedeva da 73 giorni

Covid-19 - in Somalia si schianta aereo con aiuti : 6 morti

