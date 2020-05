Come evitare che gli occhiali si appannino indossando la mascherina? 3 trucchi da provare (Di martedì 5 maggio 2020) Chi porta gli occhiali, lo sa bene: la convivenza tra occhiali da vista e mascherina non è sempre così semplice. Il respiro “intrappolato” dal dispositivo di protezione può facilmente appannare le lenti, creando non poco imbarazzo. Come combattere questo piccolo inconveniente? HuffPost ha raccolto tre trucchi da tenere a mente.Ma prima di scoprire i metodi, è bene capire cosa accade: l’appannamento si verifica perché l’acqua contenuta nel respiro sotto forma di vapore incontra una superficie fredda (le lenti) e si condensa formando minuscole goccioline che creano l’appannamento. Le goccioline si formano grazie alla tensione superficiale intrinseca dell’acqua. 1. Lava le lenti con acqua e saponeSecondo uno studio del 2011, pubblicato sulla rivista medica Annals of The Royal College of Surgeons of England , i ... Leggi su huffingtonpost Fase 2 - quali spostamenti saranno possibili e come evitare multe

La domotica di VDA group aiuta gli albergatori nell’emergenza sanitaria

La Fase 2 è appena iniziata e gli operatori del settore del turismo, che hanno maggiormente risentito delle conseguenze della pandemia, si stanno preparando ad affrontare la stagione estiva e, al cont ...

