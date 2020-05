Benatia racconta: "Il gol di Koulibaly non mi ha fatto dormire per 3 giorni, e Allegri mi ha messo fuori" (Di martedì 5 maggio 2020) Ospite oggi di Sky, l'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia parla così della situazione sanitaria in Qatar, ma soprattutto ricorda tanti momenti importanti della sua carriera in Italia: "A Doha non siamo messi cosi ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 5 maggio 2020) Ospite oggi di Sky, l'ex difensore della Juventus Mehdiparla così della situazione sanitaria in Qatar, ma soprattutto ricorda tanti momenti importanti della sua carriera in Italia: "A Doha non siamo messi cosi ...

Ospite oggi di Sky, l'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia parla così della situazione sanitaria in Qatar, ma soprattutto ricorda tanti momenti importanti della sua carriera in Italia: "A Doha no ...

Matuidi racconta i giorni difficili con il coronavirus

TORINO - Blaise Matuidi è uno dei giocatori di Serie A che ha dovuto fare i conti con il coronavirus. E come per gli altri, anche per il centrocampista della Juve è stata un'esperienza difficile, sopr ...

