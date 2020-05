Avezzano | uomo trovato morto in casa | si pensa ad un suicidio

QuesturaLaquila : AVEZZANO: Chiusura di un negozio di generi alimentari e denunciato un uomo per evasione. #questuralaquila… -

Ultime Notizie dalla rete : Avezzano uomo

Il Messaggero

Tragedia ad Avezzano: un uomo di 69 anni è stato trovato privo di vita nel suo appartamento, si segue la pista del suicidio. Questa mattina in provincia di L’Aquila, più precisamente ad Avezzano, è st ...Dramma in un’abitazione di Avezzano, in priovincia de L’Aquila. Un pensionato di 69 anni è stato trovato senza vita in casa. Come evidenzia anche Il Messaggero, a lanciare l’allarme sarebbero stati al ...