Violenza sulle Donne | “Mascherina 1255” è il nuovo codice salvavita (Di lunedì 4 maggio 2020) La Violenza sulle Donne, e specialmente la Violenza domestica, ha conosciuto un picco vertiginoso durante la prima fase della quarantena. Per venire incontro alle esigenze delle Donne in pericolo è stato attivato un nuovo codice “segreto”. La necessità di andare a comprare una mascherina per sé o per gli altri membri della famiglia è una di quelle … L'articolo Violenza sulle Donne “Mascherina 1255” è il nuovo codice salvavita è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Coronavirus – Chiuse in casa - aumenta la violenza sulle donne

Il Coronavirus non ferma la violenza sulle donne : tre arresti e cinque denunce

