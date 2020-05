Twilight non è finito. Arriva il nuovo libro Midnight Sun: è Edward a raccontare (Di lunedì 4 maggio 2020) I fan aspettavano la notizia da giorni, ora è Arrivata la conferma: la saga Twilight non è finita, il 4 agosto uscirà nelle librerie il nuovo capitolo. Ad annunciarlo è stata la scrittrice Stephanie Meyer, autrice della fortunata serie da cui sono stati tratti i film interpretati da Robert Pattinson e Kristen Stewart. Il libro - intitolato Midnight Sun, sole di mezzanotte - è una sorta di spin-off: parlerà sempre della storia d’amore tra Bella ed Edward, ma questa volta raccontata dal punto di vista del vampiro. “Sono davvero entusiasta di annunciare finalmente l’uscita di Midnight Sun il prossimo 4 agosto”, ha annunciato Meyer a Good Morning America, “Questo è un periodo storico folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire questo libro ma tanti di voi lo stanno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 maggio 2020) I fan aspettavano la notizia da giorni, ora èta la conferma: la saganon è finita, il 4 agosto uscirà nelle librerie ilcapitolo. Ad annunciarlo è stata la scrittrice Stephanie Meyer, autrice della fortunata serie da cui sono stati tratti i film interpretati da Robert Pattinson e Kristen Stewart. Il- intitolatoSun, sole di mezzanotte - è una sorta di spin-off: parlerà sempre della storia d’amore tra Bella ed, ma questa volta raccontata dal punto di vista del vampiro. “Sono davvero entusiasta di annunciare finalmente l’uscita diSun il prossimo 4 agosto”, ha annunciato Meyer a Good Morning America, “Questo è un periodo storico folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire questoma tanti di voi lo stanno ...

apple_onthehill : Peccato non poter dire “ho aspettato 12 anni” perché pur avendo letto Twilight a 12 anni, credo che midnight sun si… - yoonvon : Twilight dal punto di vista di edward MADONNA tb a tredici anni quando esaurivo per leggerlo in inglese e non ci capivo nulla - LTcheekbones : @BluDiLouis AHAHAHHA no non può mancare twilight dal punto di vista di Edward ?? - waitinglou : non mi interessa se ho superato la fase twilight, non mi interessa se è l'ennesimo modo per lucrare sopra noi fan,… - Addicted_ToZayn : RT @SarahPatellaro: Il sogno della mia vita si è finalmente avverato ???? Grazie Stephenie Meyer !! Hai reso felice me e tutti i fan di Twil… -