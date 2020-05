Roma | crolla palazzina a Marino dopo esplosione | tre ferite anche una bimba

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Una donna in gravi condizioni e una mamma con una bambina sono le personein maniera non grave nell’avvenuta stasera al centro di, vicino a. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia e 118. I pompieri o stanno scavando tra le macerie per cercare eventuali altre persone coinvolte. Tra le ipotesi che alla base dell’possa esserci stata una fuga di gas. Tutto è avvenuto poco prima delle 20 in unanel centro storico, in via Giangiacomo Carissimo, composta da piano terra e altri due piani. In totale sarebbero sei gli appartamenti coinvolti. L'articolo: treunaproviene da Il Fatto Quotidiano.