Migranti | la proposta di Bellanova | regolarizzare 600mila braccianti e colf per decreto

"Nel decreto di maggio regolarizzare subito braccianti irregolari che lavorano nei nostri campi e badanti, donne che stanno nelle nostre famiglie e sono in nero. Chiedo che siano regolarizzati subito con permessi di soggiorno temporanei di sei mesi, rinnovabili per altri sei mesi". A parlare è la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. Secondo quanto riporta Repubblica, Bellanova avrebbe lanciato la proposta nell'ultimo incontro tra il premier Conte e i capi delegazione dei partiti. Regolarizzazione Migranti, Bonino a TPI: "Non solo braccianti, si pensi anche a colf e badanti" L'ipotesi di una sanatoria che andrebbe a regolarizzare la posizione di centinaia di migliaia di Migranti irregolari attualmente presenti nel nostro Paese è in circolazione da diverso tempo. Ma per la ministra Bellanova non ...

