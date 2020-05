L’umile bilocale in cui vive il povero Salvini (e la realtà) (Di lunedì 4 maggio 2020) Se proprio non riuscite ad addormentarvi e volete farvi leggere una favola, sentite quella del tizio che fa da anni un mestiere pagatissimo (anche se professionalmente non proprio specchiato) e però ci tiene a far sapere ai suoi fans che vive in un umile bilocale, mica come quelli di sinistra che hanno i villoni. L’umile bilocale in cui vive il povero Salvini (e la realtà) Il povero in questione è un certo Matteo Salvini, che certamente non è “un riccone, un milionario come quelli di sinistra che più si dicono compagni più hanno soldi sul conto corrente. Ho un bilocale, sono misero ma c’è tutto il necessario come tanti italiani. Se preferisci i milionari buon per loro, io mi accontento di quello che il buon Dio e la fortuna mi danno”. Ora, come ha ricordato NonLeggerlo su Twitter, è buona cosa ricordare che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Se proprio non riuscite ad addormentarvi e volete farvi leggere una favola, sentite quella del tizio che fa da anni un mestiere pagatissimo (anche se professionalmente non proprio specchiato) e però ci tiene a far sapere ai suoi fans chein un umile, mica come quelli di sinistra che hanno i villoni. L’umilein cuiil(e la realtà) Ilin questione è un certo Matteo, che certamente non è “un riccone, un milionario come quelli di sinistra che più si dicono compagni più hanno soldi sul conto corrente. Ho un, sono misero ma c’è tutto il necessario come tanti italiani. Se preferisci i milionari buon per loro, io mi accontento di quello che il buon Dio e la fortuna mi danno”. Ora, come ha ricordato NonLeggerlo su Twitter, è buona cosa ricordare che ...

