Live, Francesca Rettondini ricorda Alberto Castagna a 15 anni dalla morte (Di lunedì 4 maggio 2020) Era il 1° marzo 2005 e Paolo Bonolis nel corso del Festival di Sanremo si fece ambasciatore di una brutta notizia, la scomparsa di Alberto Castagna. Nel quindicesimo anniversario della scomparsa Live non è la d’Urso vuole ricordare il conduttore con un lungo video celebrativo che ne ripercorre le tappe salienti della vita e della carriera, dalla conduzione del Tg2 a I fatti vostri fino al successo in casa Mediaset con Stranamore. Ad assistere al filmato due donne legate a Castagna: Emanuela Folliero, con lui nell’avvenutra a Stranamore, e Francesca Rettondini, con cui il presentatore ha vissuto una chiacchierata storia d’amore (QUI il video). Il dolore di Francesca Rettondini Nell’aprile del 2019 Francesca Rettondini aveva aperto il proprio cuore sul dolore provato per la morte del compagno. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me aveva detto: ... Leggi su tvzap.kataweb Live Non è la D’Urso : Francesca Rettondini in lacrime. Ecco come è diventata la ex di Alberto Castagna

Probabili formazioni Serie A - Liverani rinchiude un calciatore. Sarri chiama Francesca Piccinini - torna Borriello

Ascolti Live : Barbara D’Urso battuta da Fabio Fazio e Francesca Fialdini (Di lunedì 4 maggio 2020) Era il 1° marzo 2005 e Paolo Bonolis nel corso del Festival di Sanremo si fece ambasciatore di una brutta notizia, la scomparsa di. Nel quindicesimoversario della scomparsanon è la d’Urso vuolere il conduttore con un lungo video celebrativo che ne ripercorre le tappe salienti della vita e della carriera,conduzione del Tg2 a I fatti vostri fino al successo in casa Mediaset con Stranamore. Ad assistere al filmato due donne legate a: Emanuela Folliero, con lui nell’avvenutra a Stranamore, e, con cui il presentatore ha vissuto una chiacchierata storia d’amore (QUI il video). Il dolore diNell’aprile del 2019aveva aperto il proprio cuore sul dolore provato per ladel compagno. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me aveva detto: ...

GenteVipNews : Alberto Castagna 15 anni dalla scomparsa: Francesca Rettondini a Live Non è la D’Urso - Mattiabuonocore : Francesca Rettondini che parla di Castagna. Mai visto #live - trashendentali : RT @LiveNoneladUrso: Gennaro Lillio torna a parlare della ex Francesca De Andrè, che risponde a Live #noneladurso - LiveNoneladUrso : Gennaro Lillio litiga con tutti? L'ex fidanzato di Francesca De Andrè e la sua verità a Live #noneladurso - MediasetPlay : RT @LiveNoneladUrso: Gennaro Lillio torna a parlare della ex Francesca De Andrè, che risponde a Live #noneladurso -