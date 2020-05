Fuorigrotta | il cimitero resta chiuso per mancata sanificazione | proteste dei cittadini

(Di lunedì 4 maggio 2020) Cronaca di Napoli:all’esterno deldi(rimastoper, mentre gli altri impiantisono riaperti da oggi). Stamattina ci sono stateda parte di un centinaio diall’esterno deldi, i cui cancelli sono rimasti chiusi nonostante tutti gli impianti di Napoli fossero stati riaperti con l’avvio della fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus. Come riporta “Il Mattino”, la tensione tra iche speravano nell’apertura dei cancelli della struttura di via Terracina ha spinto qualcuno dei manifestanti ad allertare le forze dell’ordine, soprattutto per avere chiarimenti sull’impossibilità di entrare a far visita ai propri defunti. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, a cui i dipendenti cimiteriali hanno ...

Cancelli chiusi al cimitero di Fuorigrotta dove, questa mattina, sono esplose le proteste dei cittadini che si erano recati a far visita ai propri defunti. Dopo lo stop della prima fase di emergenza C ...