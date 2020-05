Fase 2, oggi arrivano le mascherine a 50 centesimi in oltre 20mila punti vendita (Di lunedì 4 maggio 2020) Fase 2. Le mascherine a 0,50 centesimi saranno disponibili da oggi in oltre 20 mila punti vendita: il risultato dell’accordo siglato dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad. Quando sarà finalizzata l’intesa con le farmacie e i tabaccai, le mascherine a prezzo fisso e senza Iva dovrebbero essere disponibili in circa 100 mila negozi. Da oggi le mascherine chirurgiche potranno essere acquistate a 0,50 centesimi, al netto dell’Iva, in circa 20 mila punti vendita: è il risultato dell’accordo siglato dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad, che avrà valore anche per tutti i commercianti italiani loro associati. Un’intesa è stata raggiunta anche con 30mila farmacie e parafarmacie. Non solo: quando ... Leggi su limemagazine.eu Autocertificazione - nuovo modulo per la fase 2 : come cambiano i controlli da oggi

Coronavirus : Cifa Italia - oggi webinar su fase 2

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Fase 2 - Conte : «È l’ora della responsabilità». Da oggi nuovo modulo per l’autocertificazione (Di lunedì 4 maggio 2020)2. Lea 0,50saranno disponibili dain20 mila: il risultato dell’accordo siglato dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad. Quando sarà finalizzata l’intesa con le farmacie e i tabaccai, lea prezzo fisso e senza Iva dovrebbero essere disponibili in circa 100 mila negozi. Dalechirurgiche potranno essere acquistate a 0,50, al netto dell’Iva, in circa 20 mila: è il risultato dell’accordo siglato dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad, che avrà valore anche per tutti i commercianti italiani loro associati. Un’intesa è stata raggiunta anche con 30mila farmacie e parafarmacie. Non solo: quando ...

GiuseppeConteIT : Il Paese si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in… - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco le 26 province senza nuovi casi confermati oggi (esclusi i casi 'in fase di definizione/aggior… - danieleviotti : Oggi il Piemonte (495 nuovi casi) raggiunge la Lombardia (533) per numero di nuovi contagi, però con metà dei tampo… - paynoirwinxx : RT @accioklaine: Oggi inizia la mia fase 2: studiare disperatamente per la sessione fino a luglio - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: DANDOLO FLASH! - A MILANO LA VERA FASE 2 INIZIA A PARTIRE DALLA PAUSA PRANZO DI OGGI -

Ultime Notizie dalla rete : Fase oggi Coronavirus Fase 2, l’Italia alla prova: oggi in 4 milioni tornano al lavoro Il Messaggero Fase 2, Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone: ecco i sentieri aperti

Nella Fase 2, il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone hanno indicato ... Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera ...

Coronavirus Roma, la Fase 3 dello Spallanzani : "100 positivi e 53 sottoposti ad indagine". Il bollettino

Sono 4385 gli attuali casi positivi coronavirus nella Regione Lazio. Di questi 2944 sono in isolamento domiciliare, 1346 ricoverati non in terapia intensiva e 95 sono ricoverati in terapia intensiva.

Nella Fase 2, il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone hanno indicato ... Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera ...Sono 4385 gli attuali casi positivi coronavirus nella Regione Lazio. Di questi 2944 sono in isolamento domiciliare, 1346 ricoverati non in terapia intensiva e 95 sono ricoverati in terapia intensiva.