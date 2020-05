Domenica In, Pupo ricorda Fabrizio Frizzi: ” la vita non lo ha trattato bene” (Di lunedì 4 maggio 2020) Pupo e Mara Venier commossi per il ricordo di Fabrizio Frizzi Pupo è sbarcato poche ore fa Domenica in. Il cantautore si è lasciato andare ad una lunga intervista con Mara Venier attraverso un collegamento via skipe. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha parlato dei suoi errori, dei suoi successi e degli inizi della propria carriera. Anni difficili, dove non c’erano grandi possibilità economiche ma che con grinta e determinazione lo hanno portato a diventare ciò che è oggi. Attualmente sta trascorrendo la quarantena a Ponticino, suo paese d’origine insieme alla moglie. Pupo parlando degli anni buoi, ha rivissuto a Domenica In il periodo in cui il gioco d’azzardo lo ha rovinato. Con grande emozione, Enzo e Mara hanno rivissuto anche un piccolo siparietto che li ha portati indietro nel tempo, omaggiando il loro amico ... Leggi su kontrokultura Domenica In – Trentatreesima puntata del 3 maggio 2020 – Tra gli ospiti in collegamento : Alessandro Siani - Pupo - Fabio Volo - Claudio Amendola - il gateau di patate.

Domenica In - Pupo affronta il suo passato da Mara e ricorda Frizzi

