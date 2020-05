Decreto aprile: Reddito emergenza per 3 mesi, 1000 euro agli autonomi (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Decreto aprile, che vede la luce a maggio inoltrato, prevede nuove misure di carattere economico a sostegno delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà. Nella bozza circolata e visionata dall’agenzia AGI, cambiano i parametri per i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza “in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica”. Rem fino a 800 euro per un massimo di tre mesi “È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato ‘Rem’, quale misura di sostegno al Reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Il Rem “è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”. Le domande per il Rem possono essere ... Leggi su quifinanza Coronavirus Fase 2 biciclette/ Decreto Aprile 2020 Maggio : incentivi per le due ruote

Conte - vertice governo su Decreto Aprile/ Tensioni e il "giallo" dei conti sbagliati

CONTE - VERTICE GOVERNO SU DECRETO APRILE/ Riunione finita - niente conferenza stampa (Di lunedì 4 maggio 2020) Il, che vede la luce a maggio inoltrato, prevede nuove misure di carattere economico a sostegno delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà. Nella bozza circolata e visionata dall’agenzia AGI, cambiano i parametri per i requisiti di accesso aldi cittadinanza “in relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’epidemiologica”. Rem fino a 800per un massimo di tre“È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, ildi, di seguito denominato ‘Rem’, quale misura di sostegno alper i nuclei familiari in conseguenza dell’epidemiologica da Covid-19”. Il Rem “è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”. Le domande per il Rem possono essere ...

Agenzia_Ansa : Bonus per aprile sempre di 600 - simonebaldelli : Dopo aver chiamato, con discutibile spirito propagandistico, #curaitalia il decreto di marzo, ora ci tocca assister… - borghi_claudio : Parlamento presidiato dai Parlamentari Lega. Dovevano arrivare gli aiuti agli italiani da troppo tempo. Avevamo rap… - marianna_eg : RT @ADTacito: #conte: dopo aver speso tutto marzo per fare un #decreto ridicolo e non bastando tutto #aprile per farne un altro; a #maggio… - Antonio05354351 : RT @GiusBuscema: #PRIMOMAGGIO2020 #festadellavoro o #FestadeiLavoratori ? Qualche riflessione in vista del decreto aprile (rectius: maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto aprile Ancora fermo il decreto Aprile Rai News Dl maggio, Crimi: ci saranno 160 miliardi di stanziamenti diretti

Roma, 4 mag. (askanews) - Il decreto aprile, ormai maggio sarà pronto mercoledì? "Sono in corso ancora le interlocuzioni tra le forze politiche di maggioranza, in questo week end ci sono state lunghis ...

Fase due in Puglia, ecco tutto quello che si può fare da oggi (4 maggio)

La Puglia alla Fase 2. Da lunedì 4 maggio le misure stabilite da governo e Regione per il lockdown si fanno meno dure, ma le parole d'ordine restano 'distanziamento e responsabilità'. Il governatore p ...

Roma, 4 mag. (askanews) - Il decreto aprile, ormai maggio sarà pronto mercoledì? "Sono in corso ancora le interlocuzioni tra le forze politiche di maggioranza, in questo week end ci sono state lunghis ...La Puglia alla Fase 2. Da lunedì 4 maggio le misure stabilite da governo e Regione per il lockdown si fanno meno dure, ma le parole d'ordine restano 'distanziamento e responsabilità'. Il governatore p ...