Costituzione violata? Nell’ora più buia | dialogo e umiltà

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Vladimiro Zagrebelsky, che fu giudice alla Corte europea dei diritti dell’uomo, su La Stampa del 29 aprile invoca l’esigenza di “ritrovare l’equilibrio tra poteri”, aggiungendo che “quando vi sia urgenza, in via eccezionale, il Governo è autorizzato ad emanare decreti legge, ammessi quando vi sia ‘straordinaria necessità e urgenza’ (formula che indica chiaramente che l’equilibrio dei poteri dello stato fa perno sul Parlamento e sulla legge), e che entrano immediatamente in vigore, ma devono essere convertiti in legge entro sessanta giorni” .La legge può delegare il Governo, spiega Zagrebelksky, sempre indicando stretti criteri per l’esercizio della delega, ma “non è questo il caso del Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) che prevede la dichiarazione di emergenza per fare ...