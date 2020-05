Coronavirus, la voglia di ripartire è tanta: alcuni locali si sono già dotati delle barriere in plexiglass (Di lunedì 4 maggio 2020) La voglia di ripartire è tanta e nemmeno le difficoltà e gli obblighi causati dal pericolo Coronavirus fermeranno tutti quegli italiani che hanno deciso di riprendersi parte di quella vita che l’epidemia ci ha tolto. E così che a Milano, nel cuore di quella Lombardia piegata al Covid-19, i primi ristoranti e bar stanno provando ad organizzarsi in vista della possibile riapertura il prossimo 1° giugno, rispettando le norme di distanziamento sociale. I principali protagonisti di questa nuova ‘vita’ dei locali saranno sicuramente le barriere di plexiglass tra i tavoli, poste anche tra i due commensali dello stesso tavolo. Nelle foto a corredo dell’articolo è ritratto il il Gaga cafè di via Giulini, a Milano, che si è già dotato delle barriere. Molti gestori di locali stanno anche sanificando i dehors ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - appello dei sindacati della scuola alla Azzolina : “Basta annunci in tv - vogliamo che il piano sia concordato con i lavoratori”

Coronavirus - l'appello di Conte alla responsabilità : «Ora sta a noi decidere se vogliamo evitare dolorosi dietrofront»

Francesca Rubbiani era partita nell’agosto scorso per trascorrere un anno vicino a New York e girare gli Stati Uniti, ma è arrivato il Covid MODENA Da Modena agli States nel momento più delicato. Do ...

BCC Colli Albani Volley School Genzano: voglia di ripartire, testa alla stagione 2020 - 2021

Il Covid-19 non ha spento la passione per lo sport della BCC Colli Albani Volley School Genzano di Roma. Il Coronavirus ha semplicemente imposto uno stop forzato alle attività sportive per contrastare ...

