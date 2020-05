Coronavirus: la donna deceduta il 26 aprile è stata identificata per errore come cittadina di Pomezia (Di lunedì 4 maggio 2020) Rimangono 18 i cittadini di Pomezia positivi al Covid-19, di cui 13 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati presso strutture ospedaliere. «Inoltre la Asl ci ha comunicato che la donna deceduta il 26 aprile scorso è stata erroneamente identificata come cittadina di Pomezia», fa sapere il Comune. «Si informa la cittadinanza che, a partire da domani l’aggiornamento sulla situazione dei casi a Pomezia sarà dato due volte a settimana, il martedì e il venerdì, salvo in caso di notizie rilevanti che verranno date tempestivamente». Coronavirus: la donna deceduta il 26 aprile è stata identificata per errore come cittadina di Pomezia su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - a Barletta folla in strada per la processione della Madonna. E la vigilessa filma l’evento con il cellulare

Coronavirus a Milano - la donna già malata a Dicembre

Coronavirus - guarita donna di Cesa : ora resta una sola paziente (Di lunedì 4 maggio 2020) Rimangono 18 i cittadini di Pomezia positivi al Covid-19, di cui 13 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati presso strutture ospedaliere. «Inoltre la Asl ci ha comunicato che lail 26scorso èerroneamentecittadina di Pomezia», fa sapere il Comune. «Si informa la cittadinanza che, a partire da domani l’aggiornamento sulla situazione dei casi a Pomezia sarà dato due volte a settimana, il martedì e il venerdì, salvo in caso di notizie rilevanti che verranno date tempestivamente».: lail 26percittadina di Pomezia su Il Corriere della Città.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, plasma iperimmune per curare donna incinta: la cura finisce nel mirino dei Nas #coronavirusitalia… - reportrai3 : Il video di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da ricercatori cinesi: abbiamo trovato la donna che, per prima, l… - Corriere : La 41enne milanese con la febbre il 22 dicembre: «Ora mi hanno trovato gli anticorpi al Covid» - CorriereCitta : Coronavirus: la donna deceduta il 26 aprile è stata identificata per errore come cittadina di Pomezia … - ConsiglioLazio : RT @SaluteLazio: +++ #Coronavirus: @AslRoma6: 8 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni, entrambi con pa… -