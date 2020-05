Cna | bene Regione Lazio su turismo | 20 mln sono ossigeno

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – “È con grande soddisfazione che apprendiamo la decisione dell’assessore Pugliese di voler stanziare 20 milioni di euro a fondo perduto per sostenere la ripartenza di tutti gli operatori del comparto turistico, quali alberghi, agenzie di viaggi, tour operatori, senza la necessita’ del click day. Quello turistico e’ stato uno dei settori maggiormente investiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid, un’iniezione di liquidita’ e’ quanto auspicavamo per poter immaginare una possibile ripresa”. Cosi’, in una nota, Erino Colombi, Presidente della CNA. “È una decisione importante che viene presa in un momento drammatico per il nostro settore e che finalmente coglie le tante istanze degli operatori. Mi auguro si concretizzi in un aiuto reale che consenta alle tante imprese del nostro ...