Annullare le retrocessioni per finire la stagione, la Premier ora le prova tutte (Di lunedì 4 maggio 2020) La Premier diventa ogni giorno che passa un cane isterico che si morde la coda cercando un modo terminare la stagione. Perché a dispetto delle posizioni ufficiali, che si riassumono brevemente in “aspettiamo che il governo ci dia il via libera”, sottotraccia la trattativa tra i 20 club è serrata. Il nodo, ora, sono i campi neutri: ci sono 6-7 squadre che sono restie. Brighton e Hove Albion, Watford, West Ham United, Bournemouth, Norwich City e, in misura minore, Aston Villa. Sono i club invischiati nella zona retrocessione, e per convincerli – dice al Telegraph un dirigente di uno top club inglesi – si pensa ad Annullare le retrocessioni. Ma questa misura estrema potrebbe essere l’unico modo per convincere le società in difficoltà a giocare il resto della stagione in stadi neutri. Perché su questa soluzione ... Leggi su ilnapolista Gravina : “complicato annullare i campionati. Le prime due hanno diritto alla promozione” - indicazioni sulle retrocessioni (Di lunedì 4 maggio 2020) Ladiventa ogni giorno che passa un cane isterico che si morde la coda cercando un modo terminare la. Perché a dispetto delle posizioni ufficiali, che si riassumono brevemente in “aspettiamo che il governo ci dia il via libera”, sottotraccia la trattativa tra i 20 club è serrata. Il nodo, ora, sono i campi neutri: ci sono 6-7 squadre che sono restie. Brighton e Hove Albion, Watford, West Ham United, Bournemouth, Norwich City e, in misura minore, Aston Villa. Sono i club invischiati nella zona retrocessione, e per convincerli – dice al Telegraph un dirigente di uno top club inglesi – si pensa adle. Ma questa misura estrema potrebbe essere l’unico modo per convincere le società in difficoltà a giocare il resto dellain stadi neutri. Perché su questa soluzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Annullare retrocessioni Annullare le retrocessioni per finire la stagione, la Premier ora le prova tutte IlNapolista Esclusiva – Serie A e mancata ripresa del campionato: i possibili scenari. Il parere di Sferrazza, esperto di diritto sportivo

(di Mauro Sferrazza* e Marcel Vulpis) – È noto come lo sport, nel suo insieme considerato, generi una consistente percentuale del prodotto interno lordo del nostro Paese (circa 1,6 %). Le stime più ac ...

Sky - Serie A, domenica incontro Gravina-Governo: nuovo confronto sul protocollo sanitario

Intanto le posizioni, almeno a livello della Federazione e della Lega, "si sono avvicinate molto nel tentativo di approvare un documento condiviso - riporta l'emittente -, la strada è comunque in sali ...

