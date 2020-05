Viky Varga | il balletto hot della modella manda in tilt Instagram

Leggi su meteoweek

(Di domenica 3 maggio 2020) Tutti pazzi per: la compagna del calciatore italiano Graziano Pellé è seguitissima sui social e lei ricambia con immagini e video davvero mozzafiato. Di una bellezza evidente e disarmante: Viktoria, detta, è una moungherese conosciuta in Italia per essere la compagna di Graziano Pellè da oltre sette anni. La ragazza … L'articolo, ilhotmoinproviene da www.meteoweek.com.